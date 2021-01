Pablo Aránguiz: “Estamos conscientes de que en la ponderada ‘estamos ahí”

Pablo Aránguiz, jugador de Universidad de Chile, atendió este martes a los medios de prensa, oportunidad en que se refirió al triunfo sobre Universidad de Concepción, la situación del equipo en la tabla ponderada y al partido de mañana ante O’Higgins.

Aránguiz afirmó sobre la victoria ante el “campanil” que “fue un primer tiempo mezquino para nosotros. Sabemos que podíamos ir con un buen resultado al segundo tiempo. Creo que fuimos merecedores del triunfo”.

Sobre el tema del descenso, el volante señaló que “estamos conscientes que en la ponderada estamos ahí. En la tabla de este año estamos bien posicionados, en puestos de clasificación. Esperamos que este triunfo sea un golpe anímico para nosotros”.

Con respecto al duelo con el conjunto de Rancagua, el futbolista indicó que “es un equipo que viene en alza. Creo que tienen dos bajas importantes como Alarcón y Arancibia”.

“El profe (Dudamel) nos ha mostrado videos, jugadas de ellos, en donde podemos hacerles daño. Trataremos de contrarrestar su juego”, complementó.

También abordó una posible llegada de Joe Abrigo, aclarando que “ayer salieron un par de noticias de que yo lo esperaba en la ‘U’, pero yo no soy quien para decirle a un jugador que venga. Esas decisiones yo no las puedo tomar. Las noticias de ayer me molestaron un poco”.

Finalmente, evitó referirse al choque con Colo Colo del 17 de enero, sentenciando que “obviamente es un partido importantísimo, pero no voy a hablar del superclásico. Por respeto a O’Higgins, nuestro rival de mañana”.

Universidad de Chile recibirá mañana miércoles (19:15 horas) a O’Higgins, en un encuentro correspondiente a la vigésimo octava fecha del Campeonato Nacional 2020.