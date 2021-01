Evelyn Matthei confirmó que irá a la reelección por la alcaldía de Providencia

"Yo he decidido que realmente adoro Providencia y que, por lo tanto, voy a la reelección, yo ya me inscribí, sabiendo que Joaquín no se iba a inscribir y esa ha sido una decisión totalmente consciente”, confirmó durante esta jornada Evelyn Matthei.

La alcaldesa de Providencia aclaró su postulación a la reelección luego de que Joaquín Lavín anunciara que asumirá el "desafío presidencial".

En este sentido, reiteró su cercanía con el actual alcalde de Las Condes y replicó que "voy de candidata a alcaldesa ahora y en abril veremos qué es lo que pasa”.

“Quiero desearle de verdad, de corazón, a Joaquín lo mejor. Nosotros tenemos una relación de fair play, de cariño y, por lo tanto, lo primero que quiero valorar es que esa relación de fair play hizo que yo en realidad estuviera enterada de esto y por lo tanto cada uno ha tomado su decisión con pleno conocimiento”.

Y en esta línea, Matthei aseguró que "yo solamente voy a salir de Providencia si la ciudadanía decide que yo debiera acceder a otro puesto más alto".