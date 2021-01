Informe ICovid advierte aumento de positividad y hospitalizaciones de pacientes con y sin coronavirus a nivel nacional

17:52 José Zubizarreta, experto en estadística y académico de la Universidad de Harvard señaló que "nos esperan meses oscuros si no ponemos todo de nuestra parte".

El informe ICovid, realizado por las universidades de Chile, Católica y de Concepción, en base a la información de los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología advirtió un aumento de positividad y en hospitalizaciones de pacientes con y sin coronavirus.

De acuerdo a lo informado a nivel nacional existe una alza de casos nuevos entorno al 2% en comparación a la semana anterior, pues pasó de de 11,63 a 11,89 por cada 100.000 habitantes.

El informe señala que "esta cifra subestima el crecimiento de casos nuevos en la población, pues viene acompañada de un crecimiento de la positividad de un 38% (...) Una apreciación más precisa de la tendencia en nuevos casos se obtiene, por lo tanto, comparando las últimas dos semanas con las dos semanas anteriores. Al hacer esto, se observa un crecimiento de 19,4% a nivel nacional".

José Zubizarreta, experto en estadistica y académico de la Universidad de Harvard, explicó que que existen "aumentos significativos en el número de casos en Antofagasta, Valparaíso, El Maule y Los Lagos, a pesar del menor número de tests realizados en torno a las fechas de navidad y año nuevo. En el resto de las regiones no hay aumentos, pero esto puede ser un error de observación por Navidad y año nuevo. La positividad también ha aumentado".

"La gente está exhausta y no quiere más restricciones, pero el virus no se cansa y en los datos vemos que los contagios se relanzan. Nos esperan meses oscuros si no ponemos todo de nuestra parte, empezando por los más jóvenes", cerró.