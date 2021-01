Sandrino Castec: “Va a ser un bonito Superclásico de la U con Colo Colo en la B”

Con el nuevo traspié que sumó la U tras caer el miércoles ante O’Higgins en el Estadio Nacional, las dudas crecieron en el Centro Deportivo Azul. El técnico Rafael Dudamel ha logrado dos triunfos en ocho partidos dirigidos en un momento en el que los azules deben sumar de forma urgente para salir del fondo de la tabla ponderada y evitar un posible descenso a la Primera B.

Desde que Rafael Dudamel se puso el terno para dirigir a la U alcanza un 41% de rendimiento en los ochos partidos del Torneo Nacional. El venezolano, además de los dos triunfos, suma cuatro empates y dos derrotas.

“Hay muy pocas diferencias entre lo mostrado por Hernán Caputto y Dudamel. Se nota que el venezolano es un gran motivador, pero no basta con eso, hay que ejecutar los esquemas para ganar los partidos”, dijo a hoyxhoy el histórico delantero de la U, Sandrino Castec.

“Es lo mismo que se viene mostrando hace un montón de fechas. No ha variado nada. Contra O’Higgins se jugó con poca gana, se regaló un primer tiempo, sin táctica, no hay ninguna definida por el técnico”, agrega el referente azul.

A la U le quedan siete partidos en el campeonato y se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 39 puntos, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Pero en la tabla ponderada está en el decimosexto puesto, solo superando a la U. de Concepción y Deportes Iquique, lo que los pone en un escenario peligroso ante un posible descenso a la Primera B.

Ante el supuesto descenso de los azules, Castec respondió con ironía: “Va a ser un bonito clásico la U con Colo Colo en la B”.

El otrora goleador también criticó el trabajo de las divisiones menores en los azules, a raíz de lo mostrado por Universidad Católica ante Huachipato, cuando vencieron 3-0 a los acereros con tres goles de jugadores formados en casa, además de tener siete juveniles en el once que terminó.

“La Católica ha renovado mucho su equipo con sus series menores. No sé qué está haciendo la U. Dicen que los tienen pero no los hacen jugar. No hay que culpar al técnico del primer equipo si en los cadetes no se está haciendo un buen trabajo”, dijo. “Si te pones a analizar todos los jugadores que pasaron por la U son figuras en el resto de los equipos”, agrega.

El próximo rival será Palestino el jueves 14 de enero en el Estadio Nacional, y después nada más y nada menos que el Superclásico contra Colo Colo en el Monumental.