Jadue afirmó que va por la reelección en Recoleta pero no descartó asumir una candidatura presidencial

11:56

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue confirmó que irá por la reelección en la comuna pero no descartó la posibilidad de ser candidato presidencial aunque gané en los comicios del 11 de abril.

En una conversación con Radio Universo, Jadue explicó que "la comunidad de Recoleta sabe perfectamente lo que está pasando en el país, es una comunidad informada y ella va a tomar las decisiones con la misma información que tiene todo Chile, por lo tanto yo entiendo que si la comunidad de Recoleta me reelige porque está contenta con el proyecto, está contenta con todas las medidas que le han facilitado y abaratado la vida, con todo lo que hemos logrado mejorar su calidad de vida (...) por lo tanto la gente va a actuar en consecuencia con ello".

En esa línea, el edil manifestó que esta dispuesto a abandonar el sillón municipal en medio del ejercicio para ser candidato presencial porque "el proyecto de Recoleta no es de una persona, es un proyecto político de un partido y es un colectivo que trabaja, y por lo tanto, lo importante es asegurar la continuidad de ese proyecto y eso es lo que vamos a hacer en la comuna de Recoleta".

"Además yo le tengo un cariño único a la comuna en donde nací, donde me eduqué, donde me críe, donde trabajé y que la conozco como la palma de la mano, entonces yo cuando veo a mis vecinos ¿por qué yo tengo que dejar mi compromiso con ellos antes de que yo sea mandatado por el pueblo de Chile a una responsabilidad mayor? Creo que eso no corre", cerró.