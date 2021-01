Lavín a Chile Vamos: "Un gobierno de derecha típico no resulta"

El precandidato presidencial, Joaquín Lavín (UDI), insistió que su eventual Gobierno de "convivencia nacional" es una idea seria.

El alcalde de Las Condes indicó a La Tercera que "tengo que convencer a la centroderecha es que un gobierno de derecha típico no resulta. Y de izquierda típico tampoco. No tiene que ser un gobierno de derecha ni de izquierda. Tiene que ser con la derecha y con la izquierda. Si tú quieres resolver los problemas de la gente de verdad, desde los más obvios, como la delincuencia, requieres de acuerdos amplios y hoy día no está el país para eso, no está la situación para eso. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, esa dinámica" .

"Lo que yo quiero es ganar con un mandato que sea oiga, cuando usted gane, no va a gobernar solo con los que ganaron. Usted va a llamar a los que perdieron o a los que quieran venir de los que perdieron y les va a decir: trabajemos juntos", afirmó.

En ese sentido, Lavín apuntó que avanzar en mayor integración social y seguridad, los grandes ejes de su proyecto presidencial, "solo se pueden hacer a través de grandes acuerdos".

"Y ahí voy a lo del gobierno de convivencia nacional. Si no logras armar acuerdos grandes, ninguna de estas cosas pasa a ser posible. Esto que le está pasando a Sebastián Piñera, y también le pasó a Michelle Bachelet; los gobiernos de derecha o de izquierda clásica están entrampados. Hay una oportunidad en el sentido de que el gobierno que viene, es el primero de un ciclo nuevo. Le va a tocar como echar a andar la nueva Constitución, que es una nueva manera de sentir Chile, de mirar Chile", agregó.

El alcalde de Las Condes confirmó el pasado miércoles que no postulará a la reelección en ese cargo y que está dispuesto a asumir el "desafío presidencial" como candidato de Chile Vamos.