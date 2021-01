Presidente de la UDI por renuncia de Longueira: “Hasta ahora, es incomprensible para mí”

10:55 En una carta, el ahora ex militante de la UDI, afirmó que deja su filiación y la idea de no ser una carta a la convención constituyente.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) a través de su presidente, Javier Macaya, se refirió a la renuncia de Pablo Longueira al partido y a su intento por ir como candidato a la Convención Constituyente.

A través de un comunicado, Longueira argumentó su decisión, indicando que una “oscura maniobra realizada el último día de la inscripción de las candidaturas en la elección interna del partido”, le impidió postular a presidente del partido.

Sobre esta decisión, Macaya dijo estar dolido, sin embargo entiende los argumentos expuestos por el ex ministro. "Me duele profundamente esta decisión y, estoy seguro, será igualmente sentida por todos nuestros dirigentes y militantes", expresó.

“Me cuesta comprender las razones que te llevan a tomar una decisión tan radical, dejando un proyecto del que eres parte desde su fundación y al que pretendías encabezar hasta hace apenas unas pocas semanas”, continuó.

El parlamentario finalizó la carta agradeciendo a Pablo Longueira por todo el trabajo realizado en el partido durante su militancia.

“Cualquiera sea lo que nos depare el futuro, en nuestro partido siempre conservaremos el aprecio a todo lo que hiciste por este proyecto, la valentía con la que te jugaste en momentos muy difíciles, la generosidad con la que te entregaste a él como un verdadero proyecto de vida (…) esperamos que los tribunales de Justicia ratifique tu absoluta inocencia, tal como planteas en tu carta, lo que no sólo comparto, sino he sostenido así en todos los lugares y oportunidades en que he podido”, cerró.