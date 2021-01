Jadue ante investigación por corrupción: "No tenemos nada que esconder"

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial, Daniel Jadue (PC), se refirió a la investigación penal por presunta corrupción que rige en su contra y señaló que "no tenemos nada que esconder".

Esta jornada se dio a conocer, a través de una publicación de La Tercera, que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal contra Jadue y su abogado, Ramón Sepúlveda, en el marco del caso conocido como "Luminarias Led".

Jadue, hoy en calidad de imputado por el delito de cohecho, es sospechoso por aportes ilegales obtenidos a través de boletas de honorarios falsas en junio del 2018, pagadas a su asesor jurídico por Itelecom Holding SPA, empresa que está en el foco de las indagatorias por licitaciones de luminarias públicas en distintas municipalidades, como Iquique y Chillán.

Ante esto, la figura mejor posicionada en las encuestas, salió en su defensa a través de redes sociales y sostuvo que "nos quieren enlodar con 'supuestos' actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder".

"No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas", aseguró.