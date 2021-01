Dirección del Trabajo cursó en 2020 más de 55 mil denuncias laborales

En 2020 la Dirección del Trabajo (DT)recibió 55.311 denuncias por incumplimientos a la normativa laboral.

De esta forma, en el año marcado por la pandemia del coronavirus, el organismo realizó "casi 70 mil fiscalizaciones a lo largo de todo el país", sostuvo el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.

En este sentido, añadió que "las principales materias fiscalizadas dicen relación con aquellas relativas a la protección de la vida y salud de los trabajadores, así como al pago de remuneraciones".

En particular, el 6,9% de las reclamaciones fueron por motivos de no entrega del trabajo convenido,mientras que las denuncias de personas que no recibieron el pago de su remuneración íntegra se fijó en un 6,8%.

En cuanto a las acciones por no pago de remuneración fueron de un 5,2%, mientras que por cancelación de remuneración parcial o incorrecta marcó un 4%.

Por otro lado, las denuncias se concentraron con un 22% en la industria del comercio encabezada por la reparación de vehículos, automotores y motocicletas.

De esta forma, desde el 1 de nero, al 31 de diciembre el organismo había aplicado multas por un total de US$45,1 millones.