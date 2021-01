Javicia Leslie cree que la "Batwoman negra" empoderará

La segunda temporada de Batwoman se estrenará el próximo 29 de enero a las 22:00 horas por HBO y HBO Go. Sin embargo, la protagonista será esta vez Javicia Leslie, quien encarnará a Ryan Wilder, la primera batichica negra en una serie o película para la televisión.

Leslie sucederá a Ruby Rose como la defensora encapotada y además será presentada como parte de la comunidad LGBTQ.

En una entrevista con AP, la nueva protagonista habló sobre el peso de llevar la bandera como la nueva Batwoman y la importancia de su papel para el público.

"Siento que todo lo que estoy viviendo ahora lo creé yo con mis palabras. Desde el principio hasta el detalle. Incluso tuve una entrevista en mayo y me preguntaron cuál quería que fuera mi próximo papel, y dije: 'Quiero interpretar a una superheroína'... Al mes siguiente tuve la audición. Ni siquiera sabía que estaban buscando a una nueva Batwoman. Así que realmente creo en la manifestación", comentó.

Sobre ser la primera superheroína negra en las producciones de DC, Leslie aseguró que "siempre me recuerdo a mí misma que mi propósito no es para mí. Mi propósito es empoderar a otras personas". "No hay nada que temer porque sé que ver a una superheroína negra va a empoderar a alguien. No es algo que veamos a menudo. Es tan épico. Crecí viendo a Batman y Gatúbela y al Guasón y al Pingüino. Ahora, ver negritud en eso me parece muy inclusivo, muy empoderador", agregó.

"Los seguidores de DC representan a todo el mundo, sea raza o LGBTQ. Creo que lo que me gusta tanto de esta serie es que cada personaje es realmente una gran representación de todo", dijo.

La nueva superheroína pasó años como traficante de drogas en Gotham y si bien tiene grandes habilidades de combate, es también una chica que vive en una camioneta con su planta.

"El siquiera tener su propia camioneta y poder cuidar de sí misma significó algo para ella, era la cumbre de todo lo que ha atravesado", comenta.