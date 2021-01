Investigadora del CEP renunció a candidatura tras inclusión de Tere Marinovic en lista de Chile Vamos

De acuerdo con información de Emol, la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, renunció a su candidatura como convencional al distrito 10, luego de que Teresa Marinovic fue incluida en el listado de postulantes a la instancia por el Partido Republicano que lidera José Antonio Kast.

"Teresa Marinovic tiene todo el derecho a ir como candidata por el distrito 10; eso está fuera de dudas. Es más, Teresa Marinovic tiene todo el derecho de ir en la lista de Chile Vamos e incluso en la lista de Renovación Nacional, si así lo decidió el partido. Es fundamental despejar toda duda sobre el legítimo derecho que tiene ella de ir como candidata", dijo Eyzaguirre en su misiva.

En su argumentación, la investigadora del CEP añadió que "yo también tengo derecho a decidir si quiero ir de candidata con ella como compañera en la misma lista de Renovación Nacional. Sin embargo, este derecho me fue negado. Las condiciones que me llevaron a aceptar la oferta de Renovación Nacional para ir como independiente en un cupo de ellos cambiaron de forma unilateral en el último minuto. De haber sabido las nuevas condiciones, no hubiera aceptado la oferta".

"Qué hago en una misma lista con una persona que promueve ideas y valores contrarios a los mío? Cuando uno va en una lista por un partido político no hace campaña solo para salir electo, sino que en primer lugar se hace campaña para que la lista saque la mayor cantidad de votos", añadió.