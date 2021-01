Evópoli ratifica candidatura de Blumel a la constituyente pese a polémica por Marinovic

El timonel de Evópoli, Andrés Molina, ratificó la candidatura de Gonzalo Blumel a la Convención Constituyente. Esto, a pesar de la polémica surgida por la inscripción de Teresa Marinovic por parte del Partido Republicano.

"Él sigue, ha puesto al país por delante", sostuvo Molina, según consignó Cooperativa.

Además, insistió que "para él no ha sido fácil lo que sucedió, y por lo tanto dejar muy claro que Gonzalo Blumel no está renunciando a este tremendo desafío que tenemos como chilenos; confirmo totalmente, no hay ninguna opción, él ha tomado la decisión de seguir adelante".

En esta misma línea, reiteró que a Blumel "le duele, como nos duele a todos, lo que sucedió ese día en la noche, cuando a última hora se incluyó a esta candidata: lamentablemente, la gente cuando tiene el poder, es cuando las conocemos, y estas son viejas prácticas que nosotros condenamos".