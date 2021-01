Ex ministros de Salud pidieron que el Gobierno "comunique de manera experta" los riesgos del Covid-19

A través de una declaración pública de ex ministras y ex ministros de Salud alertaron sobre los que riesgos que enfrenta el país por el alza de contagios de Covid-19.

En el comunicado señalan que "al inicio de la pandemia, ex ministras y ex ministros de Salud señalamos que los resultados no sólo dependerían de las necesarias acciones específicas que debía tomar el Gobierno, sino también del comportamiento de las personas y comunidades".

Según el grupo "actualmente se observan claros signos de agotamiento de la población y de los equipos de salud".

"La fatiga se está traduciendo en respuestas más riesgosas, en una progresiva resistencia a cumplir con las medidas sanitarias y en relativizar la magnitud del problema. Estamos frente a un alza de contagios, que nos hace temer un escenario aún más duro, en un contexto en que las vacunas, que son una evidente esperanza, requerirán de mucho tiempo para alcanzar un nivel de inmunización que nos de tranquilidad", añadieron.

Además, advierten "es imperativo que el Gobierno, privilegiando la salud antes de cualquier otra consideración, comunique de manera experta los riesgos, mejore la protección social a las personas y las familias, escuche de manera empática e involucre a diversos actores y a las diferentes comunidades, desde y con la Atención Primaria, incrementando los espacios de participación para instalar las mejores estrategias locales que incentiven el cuidado mutuo, fortalezca urgentemente la trazabilidad y fiscalice vigorosamente el cumplimiento de las medidas".

"Asimismo, llamamos a los empresarios a que con diálogo y respeto de los derechos de los trabajadores, promuevan y faciliten el cumplimiento de las medidas sanitarias, posibilitando condiciones de protección al empleo seguro", aseveraron las ex autoridades.

Quienes firmaron la declaración pública son: Jorge Jiménez de la Jara, Carlos Massad Abud, Osvaldo Artaza Barrios, Pedro García Aspillaga, María Soledad Barría Iroume, Alvaro Erazo Latorre, Helia Molina Milman y Carmen Castillo Tauche.