Adriana Barrientos acusó "calumnias" a su candidatura por parte del PC: "El único delito que he cometido es ser muy mujer"

14:30

Adriana Barrientos, modelo y candidata para integrar la Convención Constitucional, salió al paso de la petición del Partido Comunista (PC) para que baje su candidatura.

Desde el conglomerado apuntaron que la opción de la ex participante de reality shows "violenta la conciencia de familiares de víctimas de la dictadura, y por lo mismo no nos representa", haciendo alusión a diversos comentarios que realizó Barrientos en el pasado.

En este sentido, la modelo insistió en que se trata de "calumnias".

"No puedo creer las calumnias que me ha levantado el Partido Comunista diciendo que yo soy pinochetista, eso es mentira. Yo no soy pinochetista y jamás voy a avalar la violación a los derechos humanos cometidos en la dictadura militar y, por supuesto, la violación de los derechos humanos que fueron cometidos con los chicos que salieron a protestar a la calle", sostuvo.

"Dónde está la tolerancia que profesan, dónde está la igualdad, dónde está mi derecho de ciudadana a poder postularme a una candidatura política, si pago mis impuestos y soy ciudadana chilena y no he cometido ningún delito", continuó.

Además, añadió que durante el estallido social "a mi me daba miedo cuando salían mis seguidores y yo lo escribía en mis cuentas y preguntaba '¿llegaste bien a la casa?' porque no sabía si iban a llegar bien, no sabía si les iban a pegar, no sabía si los iban a matar".

Incluso, aseguró que "el único delito que he cometido es ser muy mujer y tener un estigma tremendo por haber trabajado en medios de farándula".

En esta misma línea,entregó los argumentos de su candidatura, reiterando que "represento a muchas mujeres, represento -en este minuto y más que nunca- a todas esas personas a las que les dicen 'tú, no puedes' y eso es lo que está haciendo el Partido Comunista conmigo, me apunta con el dedo, me descalifica, miente", cerró.