[VIDEO] "No me puedes dar esa respuesta": Dichos de Iván Moreira descolocaron a JC Rodríguez

En una nueva edición del programa "Siganme los Buenos" conducido por JC Rodríguez y tuvo como invitado a Iván Moreira, que descoloco al animador por sus dichos durante la emisión en vivo.

El conductor explicó su posición sobre las medidas que debieran aplicarse en ayuda a los emprendedores que fueron afectados por la pandemia y expresó que "lo que estoy diciendo es algo demasiado sencillo, de sentido común, es decir: empresa que no opera, no paga".

A lo que Moreira replicó que "oye, pero bajo qué circunstancia, porque o sino cualquiera va a decir ‘yo no pago'"

Estos dichos no le cayeron bien Rodrígue y respondió que "no, pero mira la respuesta que me estás dando. Iván, no me puedes dar esa respuesta. No me puede decir que el chileno es pillo; eso me estás diciendo".

"No hagai’ show, si no estamos en el matinal", aseveró el parlamentario.

A lo que animador argumentó que "es que me molesta esta respuesta, porque es típica de legislar para cuatro vivarachos y no para un millón de personas.

Y Moreira contestó que "pero bajo qué circunstancia, si es lógica. Tú te vas a un camino totalmente distinto. Hay cosas que se pueden hacer, otras cosas que no se pueden hacer, y es el Estado el que tiene que ir, nadie está defendiendo leyes para cuatro personas".

Y JC Rodríguez le preguntó que "¿Pero por qué el Estado le va a pagar una operación a un privado a un banco?"

Y el senador afirmó que "tendrá que buscarse una forma de pago, sin intereses, de alguna manera. Pero es que no me lo pidas a mí, yo no soy ministro de Economía. Lo que te quiero decir es que quiero ser práctico. El sentido común indica que lo que corresponde es que el gobierno aplique medidas directas a la gente y lo demás es materia de leyes, y la materia de leyes no salen de un día para otro".

Finalmente, el debate siguió entre ambos y JC Rodríguez dijo que "son cosas distintas. Tú estás hablando de la supervivencia, yo estoy hablando de la deuda.