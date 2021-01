Claudio Bravo: “Si me toca estar en Colo Colo en el futuro, feliz de volver“

El arquero chileno Claudio Bravo, actualmente en el Real Betis, se refirió a la posibilidad de volver a jugar en el fútbol chileno y específicamente en Colo Colo, cuadro se formó futbolísticamente.

El oriundo de Viluco comenzó su carrera en el ‘Cacique’, ganando el Clausura 2002 y él Apertura 2006.

"Siempre está el pensamiento del fútbol chileno en sí. Me tocó vivir toda mi etapa formativa en Colo Colo y desenvolverme como profesional ahí", expresó en diálogo con TNT Sports Chile.

"Yo siempre he estado abierto a la opción de volver, nunca cierro las puertas de ningún lugar, y el tiempo dirá donde toca estar", añadió.

Ante la opción de volver al elenco ‘popular’, el bicampeón de América indicó que "si me toca estar en Colo Colo en el futuro, feliz de volver y dar una mano. Donde me ha tocado estar he sido super profesional, y lo haría más aún en un lugar donde me conocen y viví una gran etapa de mi carrera".

"Dependerá del momento, de la gente que esté a cargo y si quieren que yo vuelva. Ahora, si no estuviera en condiciones físicamente, pensaría si corresponde regresar", complementó.

Para terminar, el ex FC Barcelona y Manchester City comentó el duro presente del cuadro albo en el Campeonato Nacional, peleando por evitar el descenso a la Primera B.

"No me imagino a Colo Colo en la B porque nunca los he visto en esta situación. Como colocolino no se te pasa por la cabeza verlos en un momento tan expuesto como el de hoy", dijo.

"A mí me tocó estar en un momento del club donde la situación era muy precaria. Éramos un grupo joven que lo único que aspiraba era salir campeón. No teníamos ni agua caliente, pero habían ganas de sacar al equipo adelante", finalizó.