Asesora de la OMS advirtió que "todos los criterios indican que hay que retroceder hacia una cuarentena"

08:19 "No sacamos nada con cuarentenar unas comunas y otras no, porque la movilidad es entre comunas", sostuvo Jeanette Vega.

"Todos los criterios indican que hay que retroceder hacia una cuarentena", sostuvo la asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jeanette Vega, haciendo referencia al escenario que enfrenta Chile frente a la pandemia del coronavirus.

La ex subsecretaria de Salud Pública, aseguró a Cooperativa que "no sacamos nada con cuarentenar unas comunas y otras no, porque la movilidad es entre comunas", dijo, sosteniendo que esta medida "debe tomarse, por lo menos, en el Gran Santiago completo, o idealmente en la Región Metropolitana en su totalidad".

La problemática, sostuvo Vega, está en la lectura que realiza la ciudadanía sobre los anuncios del gobierno.

"Hoy día el ministro nos dirá si volvemos o no a cuarentena, y al mismo tiempo, vamos a tener al Presidente en estos días empezando la campaña de vacunación de adultos mayores", planteó, asegurando que esta situación podría ser leída por un "ciudadano normal" como "compleja, pero no importa, porque la vacuna está por llegar, y la vacuna no está por llegar, ni va a estar por llegar, y no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño durante este año".