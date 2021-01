Daniella Campos será candidata a concejal por Colina

16:36 La ex Miss Chile señaló que ha pasado por "injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia".

La modelo Daniella Campos oficializó su candidatura a concejal por la comuna de Colina y aseveró que esta feliz por la decisión que tomó.

En una conversación con La Cuarta, Campos expresó que "yo tenía un sueño, en los años 80 me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella. Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija".

La ex Miss Chile señaló que ha pasado por "injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas. Eso me da el coraje y la valentía para trabajar en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y seguridad".

En cuanto a su estado de salud, pues deberá someterse a una cirugía y señaló que "ha sido más rápido de lo que yo esperaba, pero con las dificultades que eso conlleva, no es fácil. He tenido que estar yendo a controles de todo tipo y lamentablemente se me viene una nueva cirugía".