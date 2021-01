Netflix lidera nominaciones a los Critics Choice TV Awards

Se anunciaron las nominaciones para la versión número 26 de los premios Critics Choice TV Awards, evento que reconoce a lo mejor de la televisión durante el 2020 y Netflix corre con ventaja.

Los críticos de la academia mostraron esta vez sus preferencias para las ficciones de drama y comedia, así como también las producciones limitadas y las películas de televisión. Sin embargo, la que se ve como la gran ganadora es Netflix, que con sus series "The Crown" y "Ozark" lidera las nominaciones con seis cada una.

Las producciones destacan en las categorías de drama, de serie y los actores que son parte de la ficción. Así como su reparto compite por ser los mejores intérpretes.

Otras series nominadas en la categoría de drama son "Better Call Soul", "The Good Fight", "The Mandalorian", "This Is Us", "Lovecraft Country", entre otros.

La plataforma de streaming suma, en total, 26 nominaciones entre las categorías de las series donde también se encuentran "Dead To Me", "Emily In Paris", "Gambito de Dama", entre otros.

La otra plataforma con más nominaciones fue HBO y HBO Max, que obtuvieron en conjunto 24 nominaciones en total gracias a la serie de ciencia ficción "Lovecraft Country" de la versión premium que tuvo 5 nominaciones, al igual que las series de FX "Mrs. America" y "What We Do in The Shadows".