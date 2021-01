Checho Hirane sobre proyecto de aborto libre: "Ahora no quieren que le digamos guagua al feto"

16:09 "Yo le pido a la extrema izquierda que no nos enseñe a hablar de nuevo. Ya nos quisieron enseñar hablar con que nosotros, nosotras, nosotres (...) todas esas cuestiones que para mi son puras tonteras“, añadió.

Sergio “Checho” Hirane, se refirió en su programa “Conectados” de Agricultura, al proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. El comunicador generó una serie de comentarios, tanto a favor, como en contra de su postura.

En un principio, partió asegurando no estar de acuerdo "porque ahí ya no hay decisión, ahí se está tomando una decisión por otra persona. No estoy en contra que se debata y que haya un debate, tampoco soy cerrado a ese tema”.

Con ello, hizo alusión directa al comentario de la diputada Maite Orsini, quien pidió “evitar llamar al feto o cigoto, niño o guagua”.

Ante esto Hirane replicó: "Yo le pido a la extrema izquierda que no nos enseñe a hablar de nuevo. Ya nos quisieron enseñar hablar con que nosotros, nosotras, nosotres y ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes; todas esas cuestiones que para mi son puras tonteras“, sostuvo.

"Ahora no quieren que le digamos guagua al feto, no quiere que le digamos niñito o niñita“.