Michelle Carvalho habló de los comentarios odiosos que recibe en sus fotos: "Me dicen que estoy gorda, que comí demasiado"

Michelle Carvalho ha compartido una serie de fotografías al desnudo durante los últimos días. La modelo habló sobre esta experiencia y se refirió a algunos de los comentarios que suele recibir por parte de personas que siguen su cuenta de Instagram.

"Me dicen que estoy gorda, que comí demasiado, que me comí todas las hamburguesas, que soy una vaca. Y hace mucho tiempo que no recibía cosas así", contó a La Cuarta.

Sin embargo, aseguró que estos mensajes odiosos no influyen en sus decisiones y su opción de realizar este tipo de sesiones.

"Me gusta sacarme fotos de desnudo artístico, me siento muy cómoda. Aparte que tengo cero prejuicios y me encanta andar en pelotas", comentó a La Cuarta.

"Se pueden mostrar todos los tipos de cuerpo. No hay que pegarse sólo con el que es más flaco o con el que está trabajado", remarcó.