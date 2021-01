[VIDEO] "Este niño tiene derecho a seguir viviendo": La reacción de Carlos Larraín tras recibir preguntas sobre su hijo

El ex presidente de Ronvación Nacional, Carlos Larraín, participó en un nuevo capítulo del programa de La Red, Pauta Libre, donde se ofuscó tras recibir una pregunta sobre su hijo Martín.

La periodista Alejandra Matus expresó que "su hijo Martín, después de dos juicios, finalmente fue absuelto del atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. Yo le quiero recordar a nuestra audiencia algunos datos básicos del caso para luego hacerle la pregunta".

En cuanto a esta, Larraín respondió que "A ver, a ver. Oye, paremos aquí. Este niño tiene derecho a seguir viviendo. Ustedes están proyectando imágenes… es que su pregunta no está bien encaminada. Yo vengo de buena fe al programa a hablar de política".

En esa línea, la comunicadora explicó que aún no hacía la pregunta a lo que el ex timonel de RN reaccióno diciendo que "están mostrando imágenes de una persona que tiene derecho a vivir. Y esos son hechos que ocurrieron hace 8 años, que han sido resueltos judicialmente y ustedes no tienen derecho a armar un programa en torno a la vida de un hijo mío. Si esto sigue así, Mirna, yo me desconecto en el acto. Es re fácil".

A lo que Mirna Schindler intervino para calmar los animos en la entrevista, "Señor Larraín, le propongo si es que podemos cerrar la pregunta de Alejandra, dejando fuera las imágenes y lo que usted plantea", planteó.

En ese momento Matus preguntó "¿Cuánto dinero le aportó la familia Larraín a la viuda de Canales para que desistiera el caso?"

"Usted, señora, tan poco investiga que ni siquiera ve la televisión. Eso lo hablamos con Santiago Pavlovic hace mucho tiempo. Mirna, hablemos de política que me quiero ir a acostar. Yo aprieto un botoncito y se acaba el programa. Les digo eso no más", respondió Carlos Larraín retirandose finalmente de la videollamada.