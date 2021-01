Denuncia por sueldo impago y no reparto de propina ahora es online

Durante el año pasado, 1.431 trabajadores se acercaron a una oficina de la Inspección del Trabajo para denunciar que fueron apartados ilegalmente de sus funciones aún cuando mantenían fuero, ya sea maternal, sindical o por pertenecer al comité paritario de su empresa. La queja fue una de las más recibidas en un año en que los reclamos laborales cayeron.

Para la Dirección del Trabajo en la baja de casos influyó la cantidad de trabajadores suspendidos y el teletrabajo, pero principalmente las restricciones de movilidad por la pandemia que llevó a que los trabajadores dejaran de ir presencialmente a acusar irregularidades. Es algo que buscan solucionar con un nuevo servicio que permitirá a los empleados hacer denuncias desde su celular o computador, de manera virtual.

"Hay una necesidad de ir modernizándonos para que los principales trámites estén disponibles las 24 horas del días, los siete días de la semana", comentó la directora del Trabajo, Lilia Jerez.

Tras una actualización del portal Mi DT, alojado en el sitio www.direcciondeltrabajo.cl, los trabajadores podrán realizar 19 tipos de denuncias laborales sólo ingresando su Clave Única. En el sitio le pedirán la razón social de la empresa, el RUT del empleador, vía de contacto del empleador y domicilio del lugar de la prestación del servicio.

Entre las irregularidades que se pueden denunciar figuran que no se otorgue el trabajo convenido; que el lugar no cuente con condiciones sanitarias básicas; el no pago de horas extra o remuneraciones; no otorgar feriados legales; y que no se reparta según indica la ley la propina en locales que recauden estos pagos de los clientes.

Asimismo, se podrá denunciar si la empresa incumple las normas sanitarias del plan Paso a Paso.

"Los llamamos a denunciar con tranquilidad. Nosotros velamos porque las denuncias sean tratadas de forma confidencial", dijo Jerez.