"El peor cumpleaños de mi vida": JC Rodríguez contó anécdota sobre íntimo regalo que le hizo a una amiga

En un nuevo programa del matinal de CHV, "Contigo en La Mañana", contó una particular anécdota que le ocurrió al hacerle un regalo "íntimo" a una amiga, lo que causó el enojo de su novia de ese entonces.

El conductor del espacio relató que "para un hombre es mucho más difícil regalar lencería. Yo una vez, por un apuro, venía de un viaje, iba a un cumpleaños (de una amiga) y no llevaba regalo. Pasé y compré lencería. En mi psicología estúpida, como vi la cosita armada de lencería la compré (…) y hago el regalo".

"Estaba con mi polola al lado y todos (gritaban) ‘que lo abra, que lo abra’. Bueno, la cosa es que lo abrió. Y ella, como pensó que no había ‘ondita’, ingenuamente lo abrió porque pensó que era un chocolate o algo así. Lo abre y era un set de baby doll. Oye, el caracho de mi polola era… y yo inocente, Monse", continuó.

Rodríguez siguió contando su historia y cómo resolvió el conflicto, pues "no pude salir. Enojada conmigo mi polola, que le salía fuego por la nariz; el pololo de ella, que también era mi amigo, cómo le explica eso al pololo de ella; y la misma amiga, que no entendía cómo le había regalado eso. Fue el peor cumpleaños de mi vida".

"Yo sentí en su mirada que ella me quería hablar, que me había perdonado. Mi amiga me quería perdonar, pero no me podía hacer ningún gesto porque estaba su pololo y mi polola. Es una situación que no se la doy a nadie", cerró.