Francisca Merino aseguró tener una cuenta secreta de Instagram donde sigue a Pamela Díaz: "Me da risa que me odie"

"Yo no sé por qué me odia tanto, fíjate, yo soy cero patera", dijo Francisca Merino, haciendo referencia a Pamela Díaz en el programa "Sigamos de Largo".

Ambas no tendrían una buena relación, pero según la actriz esto no se justificaría.

"Yo hago mea culpa fácilmente y no, que yo me acuerde realmente no (...) también yo no soy la reina de la simpatía cuando ando con mal genio, entonces puede que haya pisado algún callo", comentó.

"Me da risa que me odie, no tengo ni una mala onda, tampoco voy a correr a hacerle la pata, he tratado de tener buena onda, porque después de tanto enemigo una ya no quiere más", añadió.

Incluso, Merino aseguró que tiene una cuenta de Instagram paralela, donde sigue a "La Fiera".

"Es un nombre (de Instagram) que nadie se va a imaginar. La sigo y me cago de la risa, es bien divertida", aseguró.