David Eidelstein: "Con C-Funk hemos hablado de crear algo eventualmente, pero es una idea en standby"

Pese a que comenzó a trabajar en este proyecto a mediados de 2018, David Eidelstein, mejor conocido como Rulo, lanzó hoy su segundo proyecto solista.Casi tres años después de lo pensado.

El EP, titulado "Precipicio", tuvo que quedar en pausa después de que comenzara a participar como bajista en la banda que acompaña a Mon Laferte, dejando un 2019 lleno de giras por el mundo. "Recién el 2020 lanzamos los dos primeros sencillos", cuenta.

Según Rulo, "Precipicio" sigue la línea de su primer disco "Vendaval", ya que también sigue la influencia de la música latinoamericana mezclada con otros ritmos, como la música afroamericana. "Siento que siempre van a estar en mi ADN porque ese es el estilo con el que inicié con Los Tetas", explica.

¿Te sientes muy influenciado por los ritmos latinos?

Desde que saqué mi primer disco ha sido un camino muy bonito. Fue como un descubrimiento de mí mismo como compositor y ha sido muy lindo encontrarlo en este estilo, que son ritmos latinos, que tienen mucho que ver con nuestras raíces. Siento que no es casual que haya encontrado mi identidad en ritmos nuestros y no estilos extranjeros como el soul o el funk, que de todas maneras me encantan y siempre me van a gustar, pero siento que en estas composiciones tiene mucho más que ver con mi identidad más profunda.

Eres el bajista de Mon Laferte, ¿Cómo ha sido eso?

Ha sido una experiencia increíble, además que por eso tuve que venirme a México a vivir. Vinimos con dos músicos chilenos más: Cancamusa, que es la baterista, y Sebastián Aracena, que es el guitarrista. Nos vinimos los tres como músicos chilenos a su banda y ha sido una experiencia alucinante. Trabajar con Mon tiene dos facetas, porque somos muy amigos y nos juntamos con varios amigos más a cantar, a tocar y por otro lado está la faceta de trabajo, que igual es increíble. Mon es una artista muy espontánea y siempre ha sido exigente. Hay que estar siempre atento porque en un show en vivo, por ejemplo, de repente cambia las canciones o el orden de éstas y como músico es muy desafiante. Pero es una onda que se da en este grupo amigos en realidad. Pasamos el Año Nuevo juntos cantando en casa de Mon y fue muy bonito. Como que toda esta experiencia de que Mon nos haya invitado nació de este tipo de reuniones en las que nos juntábamos a tocar canciones en Chile.

¿Tienes otros proyectos?

Entre tocar con Mon y mi carrera solista ya estoy muy ocupado. De todas maneras, con el C-Funk también hemos hablado de eventualmente hacer algo. Son ideas que hemos tirado pero por ahora está todo en standby. También he aprendido mucho de producción en la pandemia, he aprendido mucho solo y de preguntarle a amigos. También veo muchos tutoriales de YouTube. Ahí veo cosas más técnicas. Siento que gracias a eso mi sonido ha mejorado mucho.