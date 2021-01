La Unión Europea autorizó el uso de la vacuna de AztraZeneca en adultos

Los reguladores autorizaron el viernes la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca para su uso en adultos en toda la Unión Europea, en medio de críticas de que el bloque no se está moviendo lo suficientemente rápido para vacunar a su población.

El comité de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos recomendó por unanimidad que la vacuna se use en personas de 18 años o más, aunque esta semana se han planteado preocupaciones de que no existen datos suficientes para demostrar que funciona en personas mayores, y algunos países indicaron que es posible que no se la administren a las personas mayores. mayor.

La inyección es la tercera vacuna COVID-19 que la Agencia Europea de Medicamentos da luz verde después de las de Pfizer y Moderna. La decisión de la EMA requiere la aprobación final de la Comisión Europea, un proceso que ocurrió rápidamente con las otras vacunas.

Horas más tarde, la UE dio su respaldo al uso de la vacuna en sus 27 naciones.

"Espero que la compañía entregue las 400 millones de dosis las vacunas para los europeos, nuestros vecinos y socios en todo el mundo", tuiteó la presidenta de la Comisión de la acordadas. Seguiremos haciendo todo lo posible para asegurarUE, Ursula von der Leyen.

Con ensayos que muestran una eficacia de alrededor del 60%, la vacuna parece ofrecer menos protección que las ya autorizadas, pero los expertos han dicho que cualquier vacuna con una tasa de eficacia superior al 50% podría ayudar a detener los brotes.