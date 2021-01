Advierten turbiedad en Río Maipo e intendente aseguró que sin megaestanques de Pirque "no tendríamos agua en estos momentos"

Debido a las intensas lluvias que cayeron en la zona cordillerana y precordillerana de la Región Metropolitana, el Río Maipo se vio afectado por un aumento de la turbiedad. Este hecho, según indicó el intendente metropolitano, Felipe Guevara, ha sido monitoreado durante las últimas horas, pues tiene relación directa con la producción de agua potable.

En este sentido, la autoridad llamó a la población "a restringir el consumo de agua, hasta que la turbiedad del Río Maipo disminuya", añadiendo que ahora "estamos siendo abastecidos por los Megaestanques ubicados en Pirque, y así la ciudad ha podido seguir funcionando".

En este sentido, reconoció que ""si no tuviéramos los estanques no tendríamos agua en estos momentos, habría dejado de producirse ya que no es posible captar agua del río Maipo".

"Santiago se abastece con agua potable en 80% gracias al Río Maipo. Esperamos lluvias a partir de las 6 de la tarde y eso podría aumentar la turbiedad de los ríos", aclaró.

Además, explicó que este hecho se produjo debido a la isoterma 0 alta. "Eso significa que donde cae nieve, anoche cayó agua. Ese barro se desplazó hasta los cursos de agua generando turbiedad en los flujos de nuestro río".

CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO

Desde Aguas Andinas, explicaron a través de un comunicado que se adhirieron a la Alerta Temprana Preventiva decretada en la Región Metropolitana. Ello, como consecuencia de las lluvias que se han registrado en la Cordillera con motivo del inusual fenómeno denominado "río atmosférico" y las altas turbiedades experimentadas en el río Maipo.

"Es importante aclarar que en estos momentos el suministro de agua potable hacia los hogares se mantiene operando con total normalidad. Sin embargo, debido a los efectos derivados del frente climático, hemos activado nuestro plan de continuidad operacional para reforzar la producción de nuestras plantas de agua potable", replicaron.





Y con ello, explicaron que están "recurriendo a la infraestructura de reserva que hemos desplegado en los últimos años en el marco de nuestro plan de resiliencia para velar por la continuidad en el suministro".