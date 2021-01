Autoridades no descartan un corte de agua en la Región Metropolitana

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó hoy su preocupación por la disponibilidad de agua en la Región Metropolitana, la que bajó un 44% tras la ocupación de las reservas de agua del mega estanque en Pirque durante este fin de semana por las precipitaciones.

"Hay una baja del mega estanque porque ha tenido que utilizarse en mayor medida dado que la turbiedad del Río Maipo está en niveles altos, por lo tanto, si eso sigue así se tendrá que evaluar de aquí a final del día cuál va a ser la situación del suministro de agua", advirtió el secretario de Estado.

Por lo tanto, agregó que, "es importante transparentar a la gente, primero, que esta obra que se hizo permite que sigamos teniendo agua, pero eso no es infinito, tiene una capacidad limitada -más allá de que sea un mega estanque-, y por supuesto, es importante la colaboración de la gente, es decir, extremar todos los recursos para utilizar lo menos posible el agua en la RM".

Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios, su jefe de fiscalización, Gabriel Zamorano, informó que "en este momento no podemos decir con certeza si va a haber un corte de agua o no; depende del nivel de turbiedad de los ríos. Esperamos que no".

Sin embargo, explicó que "en caso de que haya necesidad de un corte de agua, se va a avisar lo antes posible para que la gente se prepare".