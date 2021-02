Iglesias, pistas de patinaje y balnearios: los más de 200 sitios donde se vacunará desde hoy en la RM

A 11 meses de que se confirmara el primer caso, hoy inicia en Chile la vacunación masiva contra el covid-19, pandemia que le ha costado la vida a 18.559 personas en el país, en su mayoría adultos mayores, población que partirá la inmunización priorizando con los mayores de 90 años Al 12 de febrero se apuesta inocular a personas de hasta 71 años.

Las autoridades llamaron a respetar el calendario y a llevar agua y ropa liviana por posibles esperas. "El objetivo es que la gente no se aglomere. Seguimos en pandemia", apuntó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Las personas deben llevar su carnet para acreditar su identidad, edad, e ingresarlo al registro de vacunación para garantizar su segunda dosis.

Daza aclaró que en comunas en cuarentena no se requiere permiso y pueden ser acompañadas. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que se podría vacunar excepcionalmente a acompañantes mayores fuera de plazo, pero pidió que no asista "gente que no corresponde".

Se considera inmunizar en recintos públicos, en su mayoría dependientes de municipios. En la RM se hará en más de 204 sitios. A consultorios y colegios se agregó una iglesia en Buin, una pista de patinaje en Maipú, un balneario en Conchalí, un centro odontológico en La Reina y un hipódromo en Independencia. También habrán vacunatorios privados con convenio con el Minsal, que no distinguirán pacientes Isapre o Fonasa.