Noah Blanco: "Se me ha visto más como trans que como músico"

Si bien lleva desde 2017 trabajando en la música, el artista Noah Blanco decidió esperar para lanzar su proyecto solista una vez pudiera poner su verdadero nombre en la firma.

Y es que el músico de profesión fue también la primera persona trans del país en completar el trámite de cambio de nombre y sexo registral. "En el fondo era necesario sacar todo esto como Noah Blanco, porque son canciones súper íntimas, con una temática basada en experiencias y Dinosauria ( su proyecto anterior) también tiene su propia línea, su propio sonido", explica.

Blanco estrenó a fines de enero "No Guardes Tu Amor", su primer single que canta junto a su pareja Daniela González, conocida como Dulce y Agraz.

Pero más allá de su trabajo en Dinosauria, Blanco tiene una experiencia que lo dejó "rayado" en su infancia. "Como a los14 años me fui de gira con los Chancho (en Piedra) y Sinergia. En el colegio ya había empezado con la música y esto es lo que más me apasiona: la música, la producción", menciona.

¿Fuiste de gira con ellos?

Ah, pero eso fue hace mucho tiempo (risas). Había un festival del cual creo que han salido muchos de los artistas que hoy están surgiendo en la música de la escena Indie chilena. Ahí unían bandas escolares de todos los colegios de Chile. Era bacán. De ahí salió Francisco Victoria, la Maca Torres, Maca del Pilar... y harta gente. Siempre hablamos de eso en la escena, de ese gran festival de la niñez.

Qué genial tener esa experiencia...

Sí. Yo no sé cómo lo hacían, tenía harto presupuesto. De ahí yo aprendí mucho, porque habían shows en el Teatro Teletón y teníamos que aprender a seguir las cámaras, y manejarnos con las luces, los retornos... Después de eso quedé rayado y cuando salí del colegio me fui a estudiar música a Santiago.

¿Cómo fue realizar "No Guardes Tu Amor"?

El trabajo que se hizo tanto en la música como en el videoclip es harto. Fueron varias etapas que llevaban mucho tiempo ahí, cocinándose. Esta es una canción que escribí en 2019 con Andrés Varas. Hicimos la maqueta, llegó la pandemia y pasó de todo. Pero finalmente pudimos viajar al Valle del Elqui a grabar por tres días. Éramos 12 personas con protocolos covid. Con el calor el maquillaje se derretía, literal (risas). También tenía lentes de contacto blancos y veía el 30%. Real estaba ciego cuando estábamos grabando (risas). Me tenían que llevar de la mano entre las rocas.

¿Te gustaría ser reconocido como un referente trans?

No tengo tapujos como esos. Creo que es necesario, puedo ser yo o pueden ser varios. Pero de que hay que tirar la muralla, hay que tirarla. Siempre digo que si yo hubiese conocido a un cantante trans cuando era más chico, hubiese entendido lo que me pasaba. Hago el hincapié de que he sufrido de que se me vea más como una persona trans que como un músico, lo cual a veces es abrumador. Pero creo que tampoco lo puedo separar, ya que se nutre de mis vivencias y experiencias, entonces lógicamente se incluye.