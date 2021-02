Ministro (s) de Defensa y situación de Colchane: "Es un tremendo problema"

El ministro (s) de Defensa, Alfonso Vargas, se refirió a las críticas realizadas por el alcalde de Colchane, Javier García, por la situación que vive dicha comuna ante la crisis migratoria.

El secretario de Estado subrogante manifestró que "no confundamos algunas situaciones en las cuales los alcaldes que prontamente van a estar en campaña tengan la posibilidad de hacer noticia. Lo que ocurre en Colchane no es nada más y nada menos que lo que tenemos y está ocurriendo no solamente en Chile sino que en varios países que estamos cercanos".

De todos modos señaló que "es un tremendo problema, hay mucha gente" resaltando que "para un pueblo de las características de Colchane, es insoportable".

"Es un drama el que tenemos el día de hoy, esperamos que a principios de la próxima semana tengamos algunas soluciones, que el ministro Delgado y el ministro Prokurica van a anunciar allá en Iquique probablemente el día martes de la próxima semana", cerró Vargas.