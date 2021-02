Pamela Díaz generó ola de reacciones tras simular polémica foto de Karol Lucero

08:33 La animadora recordó el episodio que volvió al ex "Yingo" tendencia en las redes sociales.

Pamela Díaz, generó una ola de comentarios después de reírse del polémico episodio protagonizado por Karol Lucero en Instagram.

La animadora publicó una imagen simulando que un seguidor, que realmente era un compañero de equipo, le pedía una fotografía y la acompañó por el mismo texto que escribió el ex "Yingo" días atrás.

"Tenía dos opciones, quedar como hueona pesada y seguir de largo o una hueona hueona si tenía malas intenciones y me robaba el auto… pero la confianza crea una mejor sociedad”, escribió la modelo recordando al influencer.

Las palabras de Lucero abrieron el debate en las redes, volviéndolo tendencia por varias horas en Twitter.

Incluso durante la misma jornada el locutor respondió en la plataforma:

"¿Y tú? ¿Qué haces en mis redes si te caigo mal? Por qué miras mis publicaciones si se supone que no te importo jajaj gracias por pasar, quieras o no, solo hablas de cosas que consideras importante, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía".