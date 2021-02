Delgado dijo que situación de Colchane "está relacionada con una crisis que va más allá de lo que pudiésemos explicar desde Chile"

Esta jornada el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó que la situación que esta sucediendo en Colchane y defendió la gestión del Gobierno.

Tras una reunión de coordinación por la aplicación del Decreto 265, que autoriza la colaboración de uniformados en el control migratorio, el secretario de Estado explicó que "hay que poner un poco de contexto, la entrada irregular en la zona de Colchane está relacionada con una crisis que va más allá de lo que pudiésemos explicar desde Chile".

"Es una crisis internacional, sanitaria, social, un gran porcentaje son de nacionalidad venezolana y tiene que ver con flujos migratorios que comenzaron hace años. Esos flujos no son nuevos en Chile, lo que pasa es que han ido mutando en virtud de los tiempos". añadió.

Según señaló Delgado "el primer semestre de 2019, antes de que se pusiera administrativamente la visa consultar, había un saldo migratorio de 128 mil personas que se quedaron en Chile. Eso cambió en el segundo semestre a 2019 a menos 2000 y el 2020 tuvimos cerca de 13 mil ingresos irregulares y cayó el ingreso regular con la pandemia".

"Aquí nadie le ha bajado el perfil a lo que está ocurriendo en Colchane, pero también hay un contexto (…) cuando se dice que la situación de ingreso irregular está fuera de control, basta mirar los datos para entender que esta situación es muy distinta a lo que ocurría hace cuatro o cinco años atrás", aseveró.

El encargado de la cartera detalló que "Carabineros en los últimos dos días duplicó su dotación en Colchane, el Ejercito lo mismo, tenemos vuelos no tripulados en las ultimas horas que antes no estaban por el decreto 265. Por lo tanto, la situación es compleja, así lo entendemos, nadie le ha bajado el perfil, pero estamos ocupándonos a partir de la publicación del decreto".

Asimismo, recalcó que "he sido claro en decir que la gente no tiene que esperar tres días más, el Decreto 265 si salió fue por gestión del Gobierno, obviamente tenía que seguir los procedimientos administrativos en Contraloría, la publicación en el Diario Oficial. No es que salió de la nada, tiene que ver con una gestión del Gobierno".

"Estamos preparando el Plan Colchane, que involucra otras definiciones más que anunciaré en los próximos días, pero tiene que ver con un apoyo al municipio en recursos para que puedan mitigar a su comunidad. Nos conectamos con ese sufrimiento, a quién le puede gustar que una persona entre y rompa la puerta", añadió.

Finalmente, descartó que se instalé un refugio para atender a los inmigrantes en esa comuna.