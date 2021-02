Ingrid Aceitón reapareció en las redes con desgarrador relato tras perder a su bebé: "Un dolor inigualable"

16:46 "Siempre agradeceré tu visita, aunque fue cortita. Por todo lo que me hiciste sentir hija", escribió a través de su cuenta de Instagram.

Hace algunas semanas, la modelo Ingrid Aceitón, contó a través de sus redes sociales que había perdido a su bebé de siete meses de gestación.

Tras varios días de silenció, este lunes reapareció en Instagram con un desgarrador relato sobre el complejo momento que ha vivido, acompañado con una postal de cuando estaba embarazada.

"Aún no alcanzo a dimensionar todo esto, fue todo tan rápido e inexplicable que se me desgarra el alma de intentar entender y aceptar que nunca más podre estar a tu lado.

De tener los días más hermosos de mi existencia pase a estar en un mundo de un dolor inigualable, desesperacion y angustia", contó.

Sin embargo, a pesar de su dolor, aseguró que "siempre agradeceré tu visita, aunque fue cortita. Por todo lo que me hiciste sentir hija. Fue y será lo mas maravilloso que he vivido... tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Y por muchas razones mas, que me faltaría vida para contar".

En minutos su intervención recibió una serie de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.