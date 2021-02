Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizaran serie adaptada del videojuego "The last of us"

En una coproducción de HBO, Sony y Playstation Productions, Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación para la televisión de "The last of us".

Para la serie basada en el reconocido videojuego, el actor chileno interpretará a Joel, mientras que la actriz de "Game of Trones", conocida también por los fanáticos como "Lady Osito", será Ellie.

Sobre el contenido, Joel fue contratado para rescatar a una niña de una zona en cuarentena. Durante este proceso que se desarrolla en Estados Unidos, ambos vivirán una serie de aventuras y peligros.