Subsecretaria de Salud dijo que inmigrantes "en residencia, proceso de sacar la visa o normalización" tienen derecho a la vacuna

11:38 Paula Daza salió al paso de la polémica generada por las declaraciones de la Cancillería, que dijo que inmigrantes ilegales quedarán excluidos del proceso de inoculación. Eso sí, aseguró que "quienes no han presentado la autodenuncia no van a ser priorizados".

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, se refirió a la vacunación de inmigrantes ilegales y aseguró que "todas las personas que están en Chile, en residencia, proceso de sacar la visa o normalización tienen derecho a la vacuna. Esas personas son Fonasa A y están incluidas".

Daza dijo además que "quienes están en situación irregular y han iniciado su proceso de normalización ya están incluidos en el calendario".

"Lo que no queremos es que personas ingresen de manera irregular a vacunarse. Quienes van a ingresar de manera irregular, quienes no han presentado la autodenuncia no van a ser priorizados, pero quienes viven en Chile y son Fonasa A van a tener derecho a la vacuna", añadió.

La subsecretaria de Salud sostuvo que "todas las personas que están en Chile de manera irregular hacen una autodenuncia. Cuando se hace eso, pasan a ser parte del sistema de Salud. Lo que no queremos es que se transforme en que vengan personas a vacunarse de manera irregular. Quienes viven en Chile ya están dentro del grupo (de vacunación)".