Presidente UDI abordó las declaraciones de concejal Roca y afirmó que si dependiera del partido "no lo llevaríamos estas elecciones"

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a las declaraciones que realizó el concejal UDI por Lota, Iván Roca, a través de redes sociales para defender a su hijo acusado de violación reiterada a una niña de 12 años.

En una conversación con T13 Noche, Macaya manifestó que los dichos de Roca son "inaceptables" y que que si dependiera del partido "no lo llevaríamos estas elecciones".

"Si dependiera de nosotros, no llevaríamos al concejal Iván Roca en estas elecciones, pero no se puede bajar su candidatura. El sistema no lo permite, ni aunque él diera un paso al costado", aseguró.

Macaya aseguró que Roca será llevado ante el tribunal supremo del partido, el cual resolverá sobre esta situación, en donde incluso arriesga perder la militancia en la UDI.