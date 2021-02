"Si pueden que me lo muestren”: Cristián de la Fuente defendió a su esposa tras comentario de Pamela Díaz

Esta semana Pamela Díaz criticó a Angela Castro por su nuevo rol en el programa "Aqui Somos Todos" donde esta realizando un reemplazo y su esposo, Cristián de la Fuente salió a defenderla.

La "Fiera" expresó que “se me hace extraño verla sentada en un programa social. Como que quieren (en Canal 13) hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1”.

A través de un live con el programa Desayuno Velvet, el actor Cristián de la Fuente salió a defender a su esposa y le contestó a Díaz "yo no conozco en este país a una mujer más social que la Angélica. Que dedica todo su tiempo y no el tiempo libre, porque su tiempo libre lo da cualquiera. No, ella da su tiempo, el que podría darme a mí o a nuestra hija, ella dedica su tiempo para trabajar con fundaciones y personas que de verdad lo necesitan".

"No hay nadie más social que mi señora y si pueden que me lo muestren", cerró.