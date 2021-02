UDI solicitó al Servel retirar la candidatura a la reelección de concejal Iván Roca tras polémicos dichos

El presidente de la UDI, Javier Macaya, presentó un requerimiento ante el Servel, para analizar las posibilidades legales de bajar la candidatura a la reelección del concejal de Lota, Iván Roca.

Esto, tras los dichos del edil sobre la detención y formalización de su hijo acusado de violar a una niña de 12 años.

Asimismo, el conglomerado informó que Roca "ya no pertenece a las filas del partido" a raíz de sus palabras, las que calificaron como "totalmente inaceptables".

Con ello, indicaron que se enviaron los antecedentes al Tribunal Supremo del partido "para que se tomen las medidas pertinentes".

Sobre la solicitud al Servel, aclararon que de no prosperar "Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI".