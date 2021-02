Jaime Mañalich: “El confinamiento absoluto es algo que ya no sirve”

Tras dejar el Ministerio de Salud, hace ocho meses, Jaime Mañalich hace un balance sobre el contexto de la pandemia, el proceso de vacunación y el Plan Paso a Paso. Sobre esto último, considera que el confinamiento absoluto "ya no sirve". "Es una medida de coerción y de pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir durando y tiene muchos efectos adversos. Que una persona no pueda salir a caminar en una plaza, con mascarilla, que un niño no pueda jugar, que la gente no pueda andar en bicicleta, eso es contraproducente. Es más, no tiene ningún beneficio sanitario. El confinamiento es algo de lo cual hay que alejarse rápidamente", dijo Mañalich a La Tercera

Sobre la extensión del toque de queda el exministro asegura que "por la experiencia europea, que han hecho mucho más énfasis en el uso del toque de queda, más incluso que los confinamientos, soy partidario de mantener el toque de queda, evaluar en la tercera ola que viene ahora en otoño-invierno, en el entendido de que efectivamente el toque de queda sirve si hay control policial que evite reunirse masivamente".

Sobre el proceso de vacunación dice que se debe tener prudencia con el "exceso de confianza", agrega que "lo probable es que este virus siga circulando, enferme a algunas personas, y que esté entre nosotros hasta mediados de 2022, que tengamos que mantener medidas de precaución importantes".