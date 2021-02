Andrés Allamand y vacunación de inmigrantes: “Debí ser más claro”

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. Se refirió a sus declaraciones de esta semana, en donde afirmó que los inmigrantes que se encontraban de forma irregular en Chile no serían vacunados contra el Covid-19.

Esto luego que desde el Ministerio de Salud tuviese que aclarar que las personas extranjeras que se autodenunciaran, sí podrían participar del proceso de inoculación.

En conversación con El Mercurio, Allamand explicó que “una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equivocadas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no va a admitir el turismo COVID".

No obstante, reconoció que “debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa, debían desde ya entenderse incorporadas a la población objeto de vacunación”.

“Quise decir que las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro", agregó.

Además, el canciller indicó que “posteriormente la autoridad sanitaria estimó que era necesario complementar la resolución con una nueva", y que lo sucedido “no puede empañaran una campaña extraordinariamente exitosa”.