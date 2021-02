Bolocco tras muerte de Menem: "Agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz"

08:35 La ex miss Universo lamentó la muerte del ex presidente trasandino.

La ex miss Universo, Cecilia Bolocco, lamentó la muerte de su ex marido, el ex presidente Argentina, Carlos Menem, y envió condolencias a su familia.

A través de una declaración, Bolocco dijo que recibió con "profundo pesar" el fallecimiento de Menem, "gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo".

"Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas", añadió Bolocco.