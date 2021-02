Desbordes criticó “imagen del overol blanco” de inmigrantes y dijo que “o reconocemos que nos equivocamos o asumimos lo que ofrecimos”

En diálogo con radio Universo, el precandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, cuestionó el endurecimiento en la política migratoria y dijo que “a mí no me gustó la imagen del overol blanco”.

El ex ministro de Defensa, además pidió un mea culpa a Chile Vamos y al gobierno, por la invitación que se hizo a los venezolanos.

“Es una cuestión que es incómoda en Chile Vamos, porque nosotros les dijimos a los venezolanos ‘vengan, yo le ofrezco la Visa de Responsabilidad Democrática, entendemos lo que están viviendo’. No sólo en Cúcuta, antes también y estábamos todos de acuerdo”, planteó.

Desbordes añadió que “los presidentes de partido dijimos que hay una dictadura sangrienta y les fuimos a decir ‘vengan a Chile que los vamos a recibir’. Fue un mensaje explícito, entonces de repente decir mire ahora ya no”.

Por ello, al momento de ser consultado por un eventual mea culpa, Desbordes dijo que “o reconocemos que nos equivocamos o asumimos lo que ofrecimos, esas son las dos posibilidades. A mí me cuesta, de verdad no tengo mucha cara cuando me han llamado nuestros amigos disidentes de la oposición venezolana”.