Menor que fue impulsado al Mapocho: "Sentí un empujón que me levantó y choqué con la baranda"

El menor de edad que cayó al río Mapocho tras manifestaciones en el sector de Plaza Baquedano, tras ser impulsado por el carabinero Sebastián Zamora, quien fue dado de baja de la institución y se encuentra imputado por el caso, relató su versión de los hechos a la Fiscalía.

En su declaración, que esta jornada consigna El Mercurio, dijo que tras reunirse con amigos en la zona de Plaza Italia, "había una manifestación. En ese lugar me separé de mis amigos, quedándome solo, me gusta andar solo".

"Los carabineros empezaron a reprimir (...) no dejaron que la gente se reuniera en Plaza Italia", añadió el menor de edad, quien agregó que tras arrancar hacia Pío Nono y luego hacia el Parque Forestal.

"Hicieron una encerrona y volví a arrancar hacia Pío Nono, cuando de repente sentí un empujón mientras corría por la vereda poniente del puente Pío Nono", detalló.

"Iba arrancando cuando sentí que me agarran desde atrás con ambas manos por sobre mi mochila, a la altura de mis costillas, debajo de mis axilas. Sentí un empujón que me levantó y choqué con la baranda poniente del puente Pío Nono".

Tras su caída, el joven dijo que "desperté en una camilla abajo del puente. Quise levantarme y no pude porque un rescatista me dijo que no".

Respecto de su situación actual, el menor de edad aseguró que "nunca he sido una persona con achaques, pero esto me cambió totalmente. Hay gente que lo tira como broma, diciendo que soy el niño que se quiso bañar en el río, pero a mí me afecta demasiado".

"No puedo jugar a la pelota, no puedo ir al choque, no puedo andar en bici, las manos las puedo mover, pero hacer un mal movimiento me podría afectar demasiado", agregó.