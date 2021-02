La ex modelo, Daniella Campos, ocupó sus redes sociales para referirse a la reciente noticia de que tanto ella, como su marido, Esteban Caldentey, fueron citados ante el Tribunal de Garantía de Colina, tras ser detenidos ambos en su residencia, por violencia intrafamiliar.

"Quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo", dijo Campos.

En el registro, la ex miss Chile también dijo que "Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamliar tanto física como psicológica hace ocho años".

Campos además instó a víctimas de VIF a denunciar la situación. "No cometan el error que yo cometí, no callen, no normalicen las situaciones. Nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz", dijo.