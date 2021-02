Desbordes: “Hay gente en mi sector que todavía no entiende la profundidad de lo que pasó el 18-O"

El ex ministro de Defensa Mario Desbordes, hace una crítica a la derecha chilena, señalando que “Algunos aún no quieren reconocer que este país de verdad cambió y la gente no está disponible para cuestiones cosméticas”.

El ahora precandidato asegura que parte de su partido no respalda su candidatura, sobre lo que señala “es la historia de RN. Le pasó a Piñera en 2005. Lo mismo pasó en 2013. Pero es la historia de RN, la mayoría del partido me apoya, la mayoría de los alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores. Y con eso es suficiente. No me voy a complicar por eso”, dijo a La Tercera.

El también ex presidente de RN menciona las posibles sanciones para los militantes de su partido que apoyen a otros candidatos: “Uno sabe que estar en un partido político tiene cierto compromiso y si soy colocolino no me voy a ir a instalar a la barra de la U. de Chile. Sería una incoherencia. Pero en lo personal no me voy a pelear con nadie: el que quiere apoyar a otro candidato, tendrá que explicar por qué lo hace”.

Sobre las diferencias entre los candidatos, Mario Desbordes dice que “hay gente que se incomodó por lo que se vivió en octubre de 2019 y yo creo que hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó”, y agrega que “todavía hay gente en mi sector que tiene una venda en los ojos y que no quiere reconocer que este país de verdad cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas”.