Bellolio emplaza al presidente del Colegio de Profesores: "Se niega a las cosas en vez de proponer"

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó nuevamente la postura del presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, ante el retorno a las clases.

El secretario de Estado fue consultado sobre los polémicos dichos del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien manifestó que "llama tanto la atención que uno ve que el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar".

"Particularmente el año 2020, miles de profesores y profesoras se quemaron las pestañas adaptando las clases de manera presencial a través de lo digital, lo telemático (...) hay un reconocimiento gigantesco de parte de la sociedad de lo que significó esa dificultad de los profesores y profesoras", dijo Bellolio sobre las medidas de los planteles docentes a Mesa Central de Canal 13.

Y añadió que "a lo que se refería el ministro Palacios -nosotros dimos por cerrada esa polémica-, se refería a las críticas del presidente del Colegio de Profesores, que lamentablemente hemos visto que, en general, se ha convertido en alguien que se niega a las cosas en vez de proponer cuáles son las que pueden beneficiar a los estudiantes y a las comunidades escolares".

"No queremos transformar esto en una suerte de 'gallito' político, que si los estudiantes no van a clases ganan unos y si no van a clases ganan otros", agregó.

En ese sentido, apuntó que se deben recuperar los contenidos que no pudieron ser abordados del todo en el 2020.

"La pregunta es cuándo podemos volver de manera presencial de manera definitiva, más regularizada, y obviamente que no es el 1 de marzo, eso está claro. Tienen que ser los padres y apoderados quienes definan eso y ni el Colegio de Profesores ni el Gobierno", agregó.