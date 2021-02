Felipe Alessandri: "No voy a permitir que se transforme a Santiago en una zona de sacrificio (...) Debe imperar la ley"

Por redes sociales circula hace varios días un calendario con una veintena de manifestaciones convocadas para realizarse en Santiago en marzo, lo que tiene preocupado al alcalde Felipe Alessandri.

"Desde el estallido social de octubre de 2019 este Santiago de colores, del Paseo Bandera, del bulevar de la Plaza de Armas, de un centro vibrante, está gris porque la violencia ha continuado. No hay una semana en este año y medio en que no hayamos tenido hechos graves de violencia", asegura el RN.

Cuenta que le transmitió su inquietud al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y a Carabineros. "Ellos ya se están preparando para la violencia que puede venir en marzo", dice. "Ya no queremos caminar por un Santiago tan golpeado, donde han cerrado desde el Paris de San Antonio con la Alameda, hostales y emprendimientos que teníamos en el casco histórico, en el eje Alameda, en San Borja… más de 600 locales a la fecha han tenido que bajar la cortina", añade.

Yo no voy a permitir eso nunca. Vamos a pasar estas aguas turbulentas, el proceso político ya se ha encauzado con la elección de los convencionales constituyentes, no voy a soltar el timón y no voy a permitir que se transforme en una zona de sacrificio. Los vecinos no se lo merecen, no se lo merecen nuestros antepasados que fundaron Santiago y no se lo merecen las futuras generaciones. Vamos a seguir insistiendo, con fondos propios, apelando a los privados a que recuperen sus fachadas, a fondos públicos (…) pero mientras no cese la violencia va a ser muy difícil recuperar el Santiago que teníamos antes de octubre del 2019.

Las manifestaciones son parte de la democracia ¡y bienvenidas las manifestaciones pacíficas! Pero la experiencia reciente nos demuestra que todas terminan en violencia, en destrucción. En lo municipal hemos alterado el retiro de basura en la zona cero, para que no haya a la hora de las manifestaciones, porque la queman. En el Parque Forestal hemos tenido que ir sacando los escaños y guardarlos, la segunda reposición de basureros también, el globo ornamental de los faroles igual.

Lógico, pero es preferible que reponer porque ya no nos quedan recursos. Por eso le pedí al ministro del Interior que no haya titubeos: tiene que ejercer la autoridad y no tiene que tener miedo de ejercerla cuando se relaciona a la violencia (…) Este odio porque sí debemos contrarrestarlo con el imperio de la ley y apoyar la gestión de las policías.

Por eso los protocolos se han ido actualizando (…) considerando un apego irrestricto a los derechos humanos.

Hemos tenido reuniones con el intendente (Felipe) Guevara, con el ministro del Interior y la subsecretaria Katherine Martorell revisando experiencias extranjeras, pero los niveles de violencia y destrucción que hemos visto acá, saqueos, quema de mobiliario público y privado no es común verlo afuera (...) Pero le insisto: no vamos a dejar que Santiago se transforme en zona de sacrificio, somos muchas más las personas que queremos trabajar de forma tranquila y todos debemos condenar la violencia sin titubeos ni matices.

Estoy pensando en los diputados del distrito, que condenen la violencia con fuerza, no la acepten, no la aguanten más (…) En un año y medio no he visto ninguna declaración que la condene.

Sí, tenemos diputados importantes aquí: Maya Fernández, Giorgio Jackson, Gonzalo Winter, que es muy bueno para el Twitter (…)

Es que me hablan de presos políticos. ¿De qué presos políticos están hablando? Para las personas que están detenidas todavía no hay una sentencia, por lo tanto no puede haber un indulto, no se les ha juzgado aún, pero están detenidas por saqueos… vayan a ver los Oxxos, vayan a ver la Galería de los Músicos, los locales en San Borja ¡están detenidos por eso, no son presos políticos! Hay que señalar las cosas como son.

Se les ha invitado a reuniones, en el último tiempo no, pero no han concurrido nunca. Otros parlamentarios como Sebastián Torrealba, Jorge Alessandri o la senadora Marcela Sabat sí han asistido y convivido con los vecinos, que son gente que quiere vivir tranquila, que quiere paz, que quiere un viernes de febrero poder caminar por el Parque Forestal o disfrutar del Parque San Borja.