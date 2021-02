Francisca García Huidobro. "Las isapres se hacen las hueonas lo más que pueden"

En el programa "El Apertivo", transmitido por Instagram Live de la Revista Velvet, la animadora Francisca García Huidobro, lanzó una dura crítica a las isapres, luego de que estuvo internada tres semanas en la Clínica Alemana, tras superar problemas de salud a comienzos de 2019.

En diálogo con el médico Cristián Arriagada, García Huidobro recordó su experiencia de solicitar el pago de su tratamiento a la aseguradora.

"Transparentemos que la paciente va a tener que ir solita a la Isapre a pelearla y ojalá que su Isapre le responda porque las Isapres se hacen, con todo respeto, las hueonas lo más que pueden", dijo la conductora.

García Hudobro recordó que "a mí la isapre me pagó un año después el mes que estuve internada en la Clínica Alemana, y no estuve internada por una cirugía plástica, que conste. Era como si yo hubiese estado mintiendo, como si no hubiese salido en la prensa que estuve un mes internada en la UTI."